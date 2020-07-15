В Улан-Удэ пропала многодетная мать

Мать пятерых детей Алена Пугина (Сороковикова) 20 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась
В Улан-Удэ полицейские ищут 38-летнюю жительницу Улан-Удэ Алену Пугину (Сороковикову). Мать пятерых детей 20 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 161 см, волосы каштановые, глаза карие.
Особые приметы: шрамы на обеих руках, косоглазие.
Была одета: куртка красного цвета, штаны и сандалии белые, футболка голубого цвета с рисунками в виде сердечек на груди.
При наличии информации о пропавшей или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(924)011-13-11 или 102 (112).
Фото: Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?