В Улан-Удэ пропала многодетная мать

Мать пятерых детей Алена Пугина (Сороковикова) 20 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась

В Улан-Удэ полицейские ищут 38-летнюю жительницу Улан-Удэ Алену Пугину (Сороковикову). Мать пятерых детей 20 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 161 см, волосы каштановые, глаза карие.Особые приметы: шрамы на обеих руках, косоглазие.Была одета: куртка красного цвета, штаны и сандалии белые, футболка голубого цвета с рисунками в виде сердечек на груди.При наличии информации о пропавшей или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии