В Бурятии пожарные спасли упавшую в колодец собаку

Животное два дня просидело на глубине 5 метров







14 июля к пожарным обратились жители села Иволгинск, которые не могли вытащить собаку, упавшую в неэксплуатируемый колодец. Животное просидело два дня на глубине 5 метров под землей, достать его мешала бетонная плита.







Прибывшие начальник караула Баир Цыденов и водитель пожарного автомобиля Валерий Доржиев зацепили тросом и отодвинули плиту. После этого Баир спустился вниз и закрепил собаку веревкой. Вместе с Валерием они вытащили животное из западни и передали людям. Для избежание повторных падений в колодец его закрыли плитой полностью.





Местные жители поблагодарили огнеборцев за отзывчивость и человечность, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС