Видео из Бурятии растрогало фестиваль «Красиво.ДВ»

Остросоциальный сюжет о жизни бездомных вынесли за рамки конкурса
Организаторы первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ» расплакались из-за видеоролика из Бурятии. Сюжет повествует о жизни бездомных. Влюбленные оказались на улице, а потом потеряли 2-месячного ребенка. Как рассказал директор фестиваля Алексей Коропский, история сильно повлияла на всех.
Организаторы фестиваля поняли, что «Красиво.ДВ» не просто конкурс, а мимо некоторых историй попросту невозможно пройти. В результате видеоработу из Бурятии вынесли за рамки конкурса.
«Она тронула абсолютно всех, кто ее смотрел. Большая часть модераторов, которые у нас отсматривали работы, когда видели эту работу, они в слезах уходили, закрывались в какой-то комнате, чтобы прийти в себя. Это очень человеческая история про двух влюбленных людей, которые волею злой судьбы оказались на улице бездомными. Вот они живут на улице и у них случилась очень большая жизненная трагедия. У них в возрасте двух месяцев умер ребенок, и они после этого в общем ушли в запой, и не смогли от этого оправиться до сих пор, уже сколько лет прошло, - кратко пересказал сюжет видео Алексей Коропский. - К сожалению, по формальным признакам видеоролик не смогли допустить до конкурса. о пройти мимо этой работы мы не могли. И мы поняли, что наш моральный долг – попытаться хотя бы помочь этим людям». .
Пока Алексей не стал говорить заранее, что предприняли организаторы. Однако отметил, что на фестивале «Красиво.ДВ» обязательно расскажут об истории, когда удастся добиться каких-либо результатов.
В целом, видеоролик из Бурятии показал организаторам конкурса, что перед ними стоит еще и социальная миссия. А фестиваль не ограничивается только приемом и просмотром роликов.
Напомним, посмотреть работы, прошедшие конкурсный отбор, можно по ссылке. До 31 июля на сайте tvoidv.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будут выбраны полуфиналисты. Победители голосования получат от 100 до 300 тысяч рублей. После этого выбранные работы оценит экспертное жюри, сообщили в оргкомитете фестиваля.
Фото: скриншот сюжета
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