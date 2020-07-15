В Бурятии растут сфера розничной торговли и рынок услуг

Эксперты связывают позитивную динамику с получением семьями президентской помощи на детей
В Бурятии по данным статистики спад в сфере розничной торговли и на рынке услуг за пять месяцев в мае сменился ростом на 5,3% по сравнению с предыдущим годом (и на 6,9% по сравнению с апрелем). При этом оборот общественного питания был на 6,7 % ниже уровня января-мая прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Наблюдалось увеличение безналичного товарооборота в целом, как к показателям на 8 марта 2020 года, так и к аналогичному периоду прошлого года – плюс 18,1% и 21,3% соответственно. В сфере услуг за этот период отрицательная динамика безналичного оборота сменилась ростом на 4,8% к началу марта и на 13,1% к прошлому году.
«Пики роста отмечаются на неделе с 1 по 7 июня, что объясняется получением населением выплат на детей», - отметил замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин.
Как сообщал «Номер один», всего объемы помощи, оказанной семьям с детьми в Бурятии по поручениям президента РФ, составили около 6 миллиардов рублей. Быстрое появление этих денег на потребительском рынке было вполне ожидаемым.
Фото: egov-buryatia.ru
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