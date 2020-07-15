Большая часть Улан-Удэ на две недели лишится горячей воды

Работу ТЭЦ-1 полностью остановят для ремонта оборудования





ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остановят на две недели для ремонта оборудования. В связи с этим в столице Бурятии с 00:00 часов 20 июля до 24:00 часов 2 августа будет прекращена подача горячей воды потребителям Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов, отапливающихся от ТЭЦ-1. Подача горячей воды от котельных будет осуществляться по индивидуальным графикам, сообщили в ТГК-14.

- За 14 дней сотрудники филиала «Генерация Бурятии» проведут полную ревизию и ремонт основного и вспомогательного оборудования. Это необходимо для стабильной и надежной работы оборудования станции и теплоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период, - пояснили в компании.Фото: «Номер один»