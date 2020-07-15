В Байкальском заповеднике обновили переправу через реку Осиновка

Несущие конструкции подвесного перехода теперь полностью выполнены из металла



В Бурятии в Байкальском заповеднике заменены на металлические деревянные части тросовой переправы на реке Осиновке. Теперь несущие конструкции полностью выполнены из железа, они имеют надежный крепеж и систему подтяжки ходовой дорожки от провисания. На правом берегу реки было оборудовано место отдыха и установлены информационные аншлаги.



«В конце мая – начале июня сотрудники отдела охраны провели реконструкцию тросовой переправы, расположенной на границе заповедника», - сообщили в его пресс-службе.



Для реконструкции было выбрано время ограничений во время пандемии коронавируса, когда туристы временно не могли посещать экологические тропы. Именно в этот период государственные инспекторы выполнили большой объем работ по восстановлению инфраструктуры познавательного туризма.



Экологическим тропами пользуются и жители леса, и гости заповедника, и ученые, но чаще всего на них можно встретить сотрудников охраны. Благоустроенная тропа позволяет оперативным группам быстро выдвинуться в отдаленные участки заповедной тайги.



Столь трудоемкую работу удалось провести в короткие сроки и подготовить к началу летнего сезона популярный маршрут, ведущий к заповедному водопаду и высокогорным лугам Хамар-Дабана.



Экологическая тропа – это сложное инженерное сооружение, для создания которого не один год трудились десятки людей. В то же время, хорошая тропа малозаметна для туриста. Она имеет прочное полотно, дренаж, ступени, мосты, переходы, лестницы, опорные стенки и другие элементы, делающие передвижение удобным и безопасным. Каждое лето в Байкальском заповеднике ведутся работы по расчистке троп от осыпей, реконструкции и маркировке. Более 15 лет в Байкальском заповеднике работают волонтеры Большой байкальской тропы (ББТ). Это проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе. ББТ создается по международным стандартам на принципах безопасности для путешественников и сохранения природы. Удобная и безопасная тропа не только открывает доступ к достопримечательностям заповедника, она становится и инструментом сохранения экосистемы: ограничивает поток людей, предохраняет растения от вытаптывания, обходит наиболее уязвимые объекты природы.



Фото: baikalzapovednik.ru

