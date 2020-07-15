В Бурятии COVID-19 заразилась свадьба

Из 35 гостей торжества в городе Бабушкин заболели 20 человек



В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии в нарушение действующих «антиковидных» ограничений 3 июля состоялась свадьба с 35 участниками, среди которых на сегодня 20 человек заболело COVID-19, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц на сегодня составляет 65 человек. Эта работа продолжается. Также продолжаются медицинское наблюдение и лабораторные обследования», – пояснил руководитель главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Напомним, в республике уже был печальный опыт массовых мероприятий в Кижингинском, Селенгинском, Тункинском и Кяхтинском районах, когда очаги коронавируса получали широкое распространение среди населения.



«В очередной раз напоминаю – запрет на любые массовые мероприятия продолжает действовать! За его нарушение предусмотрена административная ответственность. По этому случаю информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер в рамках полномочий полиции. Но стоит опасаться не штрафов, а беспокоиться за состояние своего здоровья. Берегите себя и близких!» – обращается к жителям республики Сергей Ханхареев.



Фото: pixabay.com



