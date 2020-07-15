В Бурятии еще одна «тридцатьчетверка» стала памятником

В честь 75-летия Великой Победы танк установили на постамент в гарнизоне Сосновый бор



В Бурятии на территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в военном городке Сосновый бор, состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танк Т-34» с зажжением Вечного огня. Мероприятие прошло в рамках празднования в этом году 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием военнослужащих, ветеранов военной службы, а также представителей органов власти, сообщили в пресс-службе ВВО.



На открытии памятника с торжественной речью выступили командующий объединением генерал-майор Валерий Солодчук и заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов. После по православной традиции памятник танку освятил священнослужитель Русской православной церкви – иерей Павел Науменко.



Право зажжения Вечного огня у мемориала было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Вены - Сергею Дмитриевичу Максимову, которому в этом году исполняется 94 года. После минуты молчания в память о погибших войнах-земляках командованием объединения и частей, представителями местной власти к памятнику были возложены цветы, а также памятные венки от военнослужащих воинских частей гарнизона.



Помимо этого, в рамках мероприятия состоялось награждение участников республиканского патриотического движения «Юнармия» и учащихся кадетских классов местных школ.



Фото: structure.mil.ru



