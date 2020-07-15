В Бурятии школу в Новоселенгинске сдадут позже намеченного срока

Причина – удорожание сметы строительства





Ход строительства новой школы в селе Новоселенгинск Селенгинского района проверил глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки по району 14 июля. По словам директора школы Анны Кругловой, строительство образовательного учреждения на 176 мест находится на завершающем этапе.

- Новую школу мы ждали на протяжении 25 лет. Старые здания 1954 года постройки, у нас была школа в четырёх объектах, они были на 100% изношены. Предполагалось, что школа откроется к 1 сентября, но произошло удорожание объекта и нам понадобились дополнительные средства, поэтому будем вводить в эксплуатацию в октябре–ноябре. Школа будет современная, комфортабельная, с точки зрения информатизации она будет полностью оснащена интерактивными досками в каждом кабинете, с личным рабочим местом для каждого учителя, на котором будет компьютер, принтер, сканер – все будет, документ-камера будет у каждого учителя. Ещё эта школа, конечно, рассчитана на инклюзивное образование, потому что здесь будут пандусы для удобства детей-инвалидов, есть лифт на второй этаж, здесь будут таблички для слабовидящих детей. Школа ультрасовременная, комфортабельная, красивая, очень просторная, - сказала Анна Круглова.Строительство школы в поселке Новоселенгинск началось в 2019 году. Общий объем финансирования объекта составляет 311 млн рублей. Из них в рамках Дальневосточной субсидии выделено 308 млн рублей, из республиканского бюджета 3 млн рублей. Проектом предусмотрен снос существующей застройки и размещение на освободившемся участке здания школы на 176 учащихся, спортивного ядра, учебно-опытной зоны, площадок для отдыха, хозяйственной зоны, газовой котельной, трансформаторной подстанции, проездов и площадок, а также элементов благоустройства. Школе требуется дополнительное финансирование в размере около 27 млн рублей в связи с произошедшей корректировкой проектно-сметной документацией.