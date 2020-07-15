В Улан-Удэ уложили асфальт на улице, страдавшей от ливневых потоков

Сложный участок улицы Революции 1905 года теперь имеет закрытую «ливневку»



В Улан-Удэ на участке улицы Революции 1905 года от улицы Добролюбова до улицы Шульца подрядчик «Байкал-Техстрой» завершил работы по асфальтированию проезжей части. Этому предшествовала большая работа по устройству ливневой канализации на дороге, которая началась еще в апреле, сообщили в городском. Управлении по информационной политике.



«Это один из самых сложных объектов, среди ремонтируемых в этом году. Основная проблема, которая здесь – скопление большого количества ливневых вод. Они подтапливали соседние здания и разрушали дорожное полотно. Поэтому было принято решение об устройстве здесь сложного инженерного сооружения - ливневой канализации закрытого типа. По всей длине дороги выкапывается глубокая траншея с определенным уклоном, в которую укладываются специальные трубы – корсис. Сложность заключалась в том, что при проведении земляных работ подрядчик часто наталкивался на различные коммуникации, сети, которые изначально не были учтены в проекте, разработанном якутскими проектировщиками. Поэтому приходилось на ходу переделывать проект», - рассказали в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.



Сейчас подрядчики завершают обустройство тротуаров вдоль заасфальтированного участка дороги и параллельно приступают к ремонту второго участка от улицы Шульца до улицы Коллективной. Здесь также будет сделана ливневая канализация закрытого типа, а затем отремонтировано дорожное полотно. После этого на отремонтированных участках будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Ремонт планируется завершить до 1 октября текущего года.



Добавим, что ремонт автодороги по улице Революции 1905 года общей протяженностью более одного километра идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. На это выделено более 56 миллионов рублей.



В этом году на ремонт городских автодорог в рамках нацпроекта направлено в два раза больше средств, чем в 2019-м - 700 миллионов рублей. Будет отремонтировано 27 участков общей протяженностью 28,7 километра.



Фото: ulan-ude-info.ru

