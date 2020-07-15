Забайкальцы борются за сохранение «северных надбавок»

В самом северном Тунгиро-Олекминском районе - самая высокая поддержка инициативы - 89 %



Федерация профсоюзов Забайкалья подвела итоги по голосованию за сохранение «северных надбавок». Всего 76 325 жителей региона поддержали профсоюзную инициативу. В Чите свой голос «за» северные надбавки отдали более 8 тысяч человек, в Читинском районе — свыше 7600 человек, в Борзинском и Чернышевском районе — более 5 тысяч человек, в Краснокаменске и Краснокаменском районе — почти 11,5 тысячи человек.



В Тунгиро-Олекминском районе - самый высокий процент проголосовавших за сохранение «северных», 89,86%, в Тунгокоченском районе за эту инициативу проголосовало 80% граждан, посетивших избирательные участки 1 июля, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Забайкалья.



«Придя на избирательные участки 1 июля, мы решали судьбу Конституции. В тот же день прошло голосование за профсоюзную инициативу, которая потом станет нормой федерального закона. Речь идет о закреплении в федеральном законодательстве районных коэффициентов, так называемых «северных надбавок» к зарплате, - комментирует Зоя Прохорова, глава Федерации профсоюзов Забайкалья. - Забайкальские надбавки неоднократно оказывались под угрозой отмены. Ранее возникали попытки упразднить районный коэффициент в 20% для бюджетных организаций регионального и районного подчинения в Забайкальском крае. В 2019-м снова возникла опасность отмены надбавок. Поэтому федеральный закон, который бы утвердил их, просто необходим. Для того, чтобы соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу, требуется инициатива общественности».



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