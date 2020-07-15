В Бурятии 1,5 тысячам жителей автоматически продлена инвалидность

Справки об инвалидности и программы реабилитации или абилитации пациента направлены людям заказными письмами



В Бурятии в период «антиковидных» ограничений в целях профилактики распространения COVID-19 обеспечена возможность продления ранее установленной инвалидности сроком на полгода, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Пролонгации подлежат случаи, срок очередного переосвидетельствования которых наступает в периоде с 1 марта по 1 октября 2020 года. При этом гражданину или его законному или уполномоченному представителю медико-социальная экспертиза будет проведена автоматически без личного обращения в бюро МСЭ.



Также на полгода автоматически будет продлена индивидуальная программа реабилитации инвалида вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая технические средства реабилитации.



С начала действия временного порядка признания лица инвалидом - с апреля по июнь включительно - специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Бурятии 1508 гражданам продлили ранее установленную группу инвалидности без личного обращения, из них - 244 ребенка. Результаты экспертизы - справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации пациента, направлены людям заказным почтовым отправлением.



По всем возникающим вопросам можно уточнить информацию по телефонам «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия: 8 983 438 35 81; 8 (3012) 37 11 84; 37 11 93; 37 11 76.



Фото: egov-buryatia.ru

