В Бурятии аэролодка «Север» помогает тушить пожары на болотах

Лесники Муйского района получили ее благодаря региональному проекту «Сохранение лесов»



В Бурятии лесникам Муйского района для тушения пожаров на болотах пришла на помощь новая аэролодка «Север». Она приобретена в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология») по указу президента РФ Владимира Путина. Огнеборцы уже успели опробовать новый транспорт, когда тушили сложный лесной пожар, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Обнаружили очаг на болотах, на другом берегу реки Муя. На технике туда не проедешь. До пожара добирались часа два по воде, непривычно, конечно, но зато удобно и быстро» - рассказывает Константин Никифоров – один из самых опытных сотрудников лесной охраны. Начальник лесопожарной станции Муйского лесхоза в профессии почти 30 лет. За его плечами сотни потушенных лесных пожаров, большинство из них – сложные в болотистой местности.



Пока группа захватывала пожар в кольцо, главный специалист-механик Муйского лесхоза, Андрей Аксенов контролировал обстановку с воды. «Когда идёт верховой пожар, угольки перебрасывает на другую сторону реки и там может начаться пожар. Мы сдерживали этот переброс, контролировали, чтобы огонь не перешел, проливали берег» - поясняет Андрей Аксёнов.



Пожар специалисты ликвидировали оперативно, не дали огню распространиться на большую площадь.



Рельеф в Муйском районе сложный: повсюду болота, крутые скалы, есть и совсем дикие места, где лесных дорог нет– туда лесопожарная техника не пройдет. Пожары в такой местности огнеборцы тушат вручную. «Если есть хоть какая-нибудь дорога, то едем на пожар на вездеходе. Берем с собой 500-литровые бочки с водой. Вручную прокладываем минполосы, земля тяжелая – много камней. На месте, бывает, и по 500 метров, и по километру, за водой на ручей ходишь, набираешь в РЛО (ранцевый лесной огнетушитель). Если совсем дороги нет, тогда на вертолете закидывают» - рассказывает Константин Никифоров.



«Лесник - профессия сложная, но куда же денешься, если в лес тянет» - признается Константин, готовясь дальше отстаивать каждый гектар тайги от огня и делиться опытом с молодыми коллегами.



Фото: РАЛХ





