В Улан-Удэ коммунальные службы устраняют последствия ливня

Шесть вакуумных машин оперативно вышли на откачку воды с самых проблемных улиц



Шесть вакуумных машин оперативно вышли на городские улицы для ликвидации последствий сильного дождя, который сегодня прошел в Улан-Удэ, сообщили в администрации Улан-Удэ.



«Сейчас машины работают на самых проблемных участках, где скопилось наибольшее количество осадков, это - улицы Балтахинова, Ключевская, Сахьяновой, Гагарина, Маяковского, Набережная и другие. Отметим, ливневки на этих улицах есть, но они построены давно и не рассчитаны на такое обильное количество осадков», - пояснили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Напоминаем горожанам, что сообщить о подтоплениях улиц, дворов после осадков можно в диспетчерскую МБУ «Комбинат по благоустройству» по телефону - 44-46-77, а также в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район – 21-37-21, 21-42-42.



Фото: ulan-ude-info.ru

