В Улан-Удэ после ливня без света осталось несколько районов

Среди наиболее пострадавших: Исток, Поселье, Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт



В результате прошедшего сегодня в Улан-Удэ ливня с градом в ряде районов города произошли точечные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Бурятэнерго».



Среди наиболее пострадавших районов: Исток, Поселье, Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт.



В настоящее время для ликвидации последствий разгула стихии работают семь бригад «Россети Сибирь в Бурятии» (Бурятэнерго). Компания просит жителей города набраться терпения. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.



Фото: mrsk-sib.ru

