15.07.2020
В Улан-Удэ после ливня без света осталось несколько районов

В Улан-Удэ после ливня без света осталось несколько районов

Среди наиболее пострадавших: Исток, Поселье,  Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт

В результате прошедшего сегодня в Улан-Удэ ливня с градом в ряде районов города произошли точечные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Бурятэнерго».

Среди наиболее пострадавших районов: Исток, Поселье,  Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт.

В настоящее время для ликвидации последствий разгула стихии работают семь бригад «Россети Сибирь в Бурятии» (Бурятэнерго). Компания просит жителей города набраться терпения. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Фото: mrsk-sib.ru
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