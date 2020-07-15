В Улан-Удэ после ливня без света осталось несколько районов

Среди наиболее пострадавших: Исток, Поселье, Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт
В результате прошедшего сегодня в Улан-Удэ ливня с градом в ряде районов города произошли точечные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Бурятэнерго».
Среди наиболее пострадавших районов: Исток, Поселье, Бурвод, Сокол, Аршан и Аэропорт.
В настоящее время для ликвидации последствий разгула стихии работают семь бригад «Россети Сибирь в Бурятии» (Бурятэнерго). Компания просит жителей города набраться терпения. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Фото: mrsk-sib.ru
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