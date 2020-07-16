Смертность от COVID-19 в Бурятии растет

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 3566



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3566. Это на 44 случая больше, чем было в среду. В Улан-Удэ 2011 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2717 человек, умерли 34 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне в стационаре по улице Солнечная умер пациент 80 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелой степени на фоне онкологического заболевания головного мозга, находился в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ. В стационаре по улице Пирогова умерла пациентка 75 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелой степени на фоне последствий острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт перенесла в 2019 году), ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью, находилась в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ в течении 9 дней.



Из 44 новых случаев COVID-19: девять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, один человек связан с очагом в Кабанском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1181 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 366 больных. Из них 20 детей . Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 449 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пятеро пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (старше 65 лет - нет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находятся 34 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1935 человек, с нарастающим итогом – от 206 766 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,78%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 8 июля 0,68% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на пятом месте среди регионов ДФО.



В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Амурской области – 1,35%. В Еврейской автономной области и Забайкальском крае летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,22%, это второй показатель. На третьем месте Приморский край – 1,15%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 11 700. Показатель смертности по России - 1,58%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост этого показателя с 1,52% до 1,58%.



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