В Бурятии чиновника Минобраза оштрафовали за нарушения на закупках

Министерство оплатило товар до его поставки





В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения в Министерстве образования Бурятии при проведении закупки.

«Между министерством и индивидуальным предпринимателем заключен договор поставки средств обучения и воспитания для одной из общеобразовательных школ Улан-Удэ. По договору оплата поставщику за поставленный товар должна быть произведена после полной приемки товаров. В нарушение закона и условий договора заказчиком оплатил оборудования в декабре 2019 года, однако окончательная поставка товара произошла в феврале 2020 года», сообщили в прокуратуре Бурятии.За допущенное нарушение в отношении заместителя начальника отдела Минобраза возбудили административное дело. Управлением Федеральной антимонопольной службы по РБ виновный чиновник оштрафован.Фото: «Номер один»