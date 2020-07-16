Бурятская таможня передала в музей пять мао

Китайская купюра конфискована у гражданина КНР в числе незадекларированных наличных



Китайскую банкноту номиналом 5 цзяо передала Бурятская таможня в Национальный музей Бурятии. Банкнота изъята в числе общей суммы незадекларированной валюты у гражданина Китая в аэропорту «Байкал» (Улан-Удэ). По решению суда банкнота обращена в федеральную собственность, сообщили в пресс-службе таможни.



Иностранец, следовавший из России в Маньчжурию (КНР), не подал сведений о вывозимой валюте, подлежащей таможенному декларированию в письменной форме. Таковыми являются наличные в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.



По решению суда валюта, превышающая сумму, которую можно перемещать через границу без декларирования, в размере 255 тысяч рублей была конфискована, обращена в федеральную собственность и перечислена в федеральный бюджет. В том числе в федеральную собственность обращено и 5 цзяо.



Цзяо – разменная денежная единица, используется во внутреннем обращении КНР, Тайваня, Гонконга и Макао. В денежном обороте участвуют монеты номиналом 1, 5 цзяо и банкноты номиналом 1, 2, 5 цзяо. В разговорной речи при обозначении цены вместо слова «цзяо» употребляется «мао».



Фото: Бурятская таможня

