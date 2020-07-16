В Бурятии катастрофически не хватает врачей-наркологов

В восьми районах республики психиатров-наркологов нет вообще
Прокуратура Бурятии выявила случаи ненадлежащей профилактики алкоголизма, недостаточной пропаганды здорового образа жизни должностными лицами ответственных органов власти.
Так, вопреки Порядку оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденному приказом Минздрава РФ, в восьми районах республики отсутствуют врачи психиатры-наркологи. В пяти районных больницах нет отдельных кабинетов врачей психиатров-наркологов для несовершеннолетних. В Республиканском наркологическом диспансере несовершеннолетнее население, численность которого в республике превышает 250 тыс. человек, обслуживают один врач и медсестра. В нарушение закона стационарное лечение детей проводится совместно с взрослыми.
По итогам проверки министру здравоохранения республики прокурор внес представление, которое удовлетворено. Приняты меры по укомплектованию больниц врачами-психиатрами-наркологами и оснащению их кабинетов.
В Иволгинской центральной районной больнице выявлен недостаток экспресс-тестов предварительного химико-токсикологического исследования, одноразовых емкостей, в связи с чем проведение медосмотров приостановлено. Главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечено два лица, нарушения устранены.
В отдельных районах республики работа местных властей не отвечала предъявляемым требованиям закона. По представлениям прокуроров четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Так, в Кижингинском районе часть программных мероприятий по профилактике алкоголизма, несмотря на наличие средств, реализована не была.
Фото: «Номер один»
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