Коронавирус не смог заставить полюбить пластиковые деньги

Восемь из десяти россиян не готовы расстаться с наличными



Во время пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться безналичным способом оплаты товаров и услуг. Но большинство россиян по-прежнему не готово отказаться от наличных средств, сообщает результаты своего исследования портал



Не хотят отказываться от наличных денег 78% респондентов. «Безналичные деньги недостаточно защищены»; «Не все можно приобрести по безналу»; «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть», «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру», «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно», - объясняют свой выбор респонденты. Только 12% хотели бы полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств.



Осторожнее в этом вопросе ведут себя женщины, мужчины же чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9%. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще: среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов отказаться от наличных денег. Но даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег еще очень велик - 63%.



А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%).



По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, за шесть лет число россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросло на 10 процентов.



Фото: «Номер один» Во время пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться безналичным способом оплаты товаров и услуг. Но большинство россиян по-прежнему не готово отказаться от наличных средств, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob Не хотят отказываться от наличных денег 78% респондентов. «Безналичные деньги недостаточно защищены»; «Не все можно приобрести по безналу»; «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть», «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру», «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно», - объясняют свой выбор респонденты. Только 12% хотели бы полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств.Осторожнее в этом вопросе ведут себя женщины, мужчины же чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9%. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще: среди респондентов моложе 24 лет каждый пятый готов отказаться от наличных денег. Но даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег еще очень велик - 63%.А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%).По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, за шесть лет число россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросло на 10 процентов.Фото: «Номер один»