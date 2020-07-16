Бизнес Бурятии может бесплатно открывать интернет-магазины

Предприниматели Дальнего Востока поучили шанс быстро перевести свое дело в онлайн-формат



Онлайн-площадка для создания интернет-магазинов начала работу на портале «Развивай.рф». Быстро, просто и бесплатно перевести бизнес в онлайн-формат на ней смогут предприниматели малого и среднего бизнеса Дальнего Востока и Арктики. Для удобства покупателей создано и мини-приложение для мобильных устройств, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы. От экономической составляющей напрямую зависит улучшение качества жизни людей, их социальное самочувствие. Этот год стал испытанием для бизнеса - особенно малого и среднего. Из федерального бюджета предусмотрены выплаты для поддержки компаний. Ряд мер принят на уровне регионов: снижены налоги, предоставлены отсрочки по аренде недвижимости, субсидии. Нужно искать новые меры поддержки, новые методы стимулирования. Сам бизнес также ищет новые формы для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь. Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших российских технологических компаний, будет полезен и востребован дальневосточниками», - отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Финансовый маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» - совместный проект Mail.ru Group и ВЭБ.РФ. Проект создания интернет-магазинов инициирован Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Для участия в нем этого достаточно зарегистрироваться на портале и создать страницу ВКонтакте. Более того, для продвижения в интернете каждому участнику проекта выделяется до 53 тысяч рублей.



«Сервис, который мы запускаем вместе с ВЭБ.РФ и Mail.ru, должен открыть дверь в мир онлайн продаж для предпринимателей, которые до этого продавали свои товары и услуги обычным способом. Это не дверь из сказки, за которой легкий и быстрый успех, а скорее вход на стадион. Я уверен, что предприниматели сумеют выжать из этой возможности максимум, и мы скоро увидим тысячи новых интернет-витрин, которые дадут импульс роста новым проектам, для многих станут новой главой в жизни, и в то же время откроют новые классные товары и услуги Дальнего Востока и Арктики для всей страны», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.



Система способна анализировать потребности и данные компании. На их основе – давать рекомендации по развитию онлайн-бизнеса. Например, для удаленной торговли – использовать доставку, кафе – сформировать сообщество постоянных клиентов, для онлайн-услуг – продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин. Благодаря технологиям умной рекламы алгоритмы будут сообщать о продукте именно тем людям, которым с наибольшей вероятностью нужен конкретный товар.



На портале предпринимателям также доступны обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции по переводу бизнеса в онлайн-формат, а также информация о мерах государственной поддержки. Сервис интегрирован со службами доставки товаров. Организована круглосуточная поддержка пользователей.



По оценкам инициаторов, на первом этапе сервисом воспользуются несколько тысяч дальневосточных предпринимателей. Впрочем, потенциальная аудитория проекта в десятки раз больше. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается более пятисот тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.



Фото: egov-buryatia.ru



