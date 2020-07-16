Россия попросит у Монголии снежных барсов

Возможность передачи в РФ особей ирбиса обсудят в рамках российского-монгольского сотрудничества
Департамент международного сотрудничества минприроды России обсудит с монгольской стороной возможность передачи в Россию особей снежного барса в рамках российского-монгольского двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба ведомства.
Вопрос был поднят на заседании секции экспертов по сохранению снежного барса в рамках серии экспертных совещаний рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России. Мероприятие прошло под председательством замглавы Росприроднадзора Амирхана Амиранова.
В качестве возможного места для выпуска привезенных животных специалисты рассматривают территорию Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край).
Также в рамках совещания экспертами были рассмотрены возможные изменения в Стратегии сохранения снежного барса в РФ. Работа по актуализации документа, принятого в 2015 году, ведется во исполнение федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма» национального проекта «Экология».
Как сообщал «Номер один», снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида. Он обитает в Центральной Азии – в горных системах Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Куньлуня, Гиндукуша, Гималаев, Каракорума. Общая численность вида – от 4 до 7 тыс особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.
Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в этом году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходит в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в нашей стране. С 2016 года учет снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2020 году финансовую поддержку учету оказывает фонд «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness.
В нынешнем году на хребте Большой Саян в Бурятии экспедиция по учету численности снежного барса завершена, сообщает WWF России. Результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.
«Большой проблемой при проведении широкомасштабных исследований снежного барса повсеместно является нехватка квалифицированных специалистов с опытом исследования такого скрытного зверя и готового к долгим изнурительным полевым экспедициям. Например, в Бурятии партнерами WWF России являются всего два-три квалифицированных эксперта. Им приходится проходить огромные расстояния, ночевать в палатках на снегу, ведь большая часть угодий ирбиса в Бурятии не закрыта охраняемыми природными территориями, здесь нет ни инспекторских домиков, ни кордонов, ни инспекторов. Экспедиции растягиваются на долгий срок, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF России. — Помочь сохранить снежного барса на Восточном Саяне могло бы создание особо охраняемой территории в местообитаниях снежного барса в Окинском районе Республики Бурятия. В данный момент WWF России прорабатывает возможность организации здесь природного парка.
Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.
фото: sailugem.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?