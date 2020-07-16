В Бурятии управляющая компания задолжала работникам почти два миллиона

Долги копятся уже не первый раз
В Тункинском районе Бурятии судебные приставы помогли работникам управляющей компании в селе Кырен вернуть задолженность по зарплате.
Как сообщили в УФССП Бурятии, с начала года исполнительные документы в отношении управляющей компании поступают приставам уже второй раз. В марте сумма задолженности составляла более 715 тыс. рублей.
Приставы возбудили в отношении компании 37 исполнительных производств на общую сумму свыше 1,8 млн. тыс. рублей. Суммы задолженностей варьировались от 15 до 48 тысяч рублей.
После обращения взыскания на расчетные счета компании задолженность в пользу работников была погашена в полном объеме.
Фото: «Номер один»
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