Военные дезинфицировали свою базу отдыха «Байкал» на Котокеле

Для этого подразделение РХБЗ совершило многокилометровый марш



Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа провели дезинфекцию объектов военной базы отдыха «Байкал» на озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.



Расчеты современных авторазливочных станций АРС-14КМ, совершив многокилометровый марш и прибыв район, в течение двух суток выполнили дезинфекцию помещений жилого корпуса, хозяйственных блоков, спортивного зала, клуба, а также территории и оборудования местной лодочной станции. Помимо этого проведена дезинфекция территории пансионата.



При проведении дезинфекции были использованы водные растворы гипохлорита кальция, а также моющие средства, состоящие на вооружении в войсках РХБ защиты. При этом личный состав подразделений проводил специальную обработку в изолирующих костюмах и противогазах.



Проведение мероприятия связано с недопущением заноса и распространения на территории объекта минообороны новой короновирусной инфекции.



Всего в выполнении задач приняло участие около 30 военнослужащих и пять единиц специальной техники.



Фото: structure.mil.ru

