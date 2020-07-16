В Бурятии за полгода выявлено 1300 гектаров заброшенных сельхозземель

В почвах республики находят тяжелые металлы, нитраты, серу и фтор



В Бурятии за полгода выявлено 10 фактов неиспользования земельных участков на площади почти 1300 гектаров. В отношении нарушителей составлены протоколы, им выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Ведомство также проводит работу по предотвращению самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также - порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. В настоящее время проводится 12 внеплановых проверок в отношении собственников участков, захламленных твердыми коммунальными отходами.



Инспекторы провели 19 плановых осмотров земельных участков, собственниками которых являются физические лица, с целью установления порчи земель для последующего проведения внеплановых проверок.



Управление Россельхознадзора проводит в Бурятии внеплановые выездные проверки соблюдения требований земельного законодательства, касающихся использования или неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения. За шесть месяцев проведено 175 проверок во исполнение протокола совещания полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



Кроме того, за полгода в лаборатории исследовано 350 образцов почвы сельхозугодий Бурятии со 109 земельных участков. Общая площадь исследованных земель составила 83,4 гектара. На агрохимические показатели исследовано 180 образцов и 170 – на химико-токсикологические показатели. Выявлено 130 образцов почвы с превышением установленных нормативов. Тяжелые металлы обнаружены в 27 пробах с площади 162,6 гектара, нитраты – в шести пробах с площади 19 гектаров, сера и фтор - в 108 пробах с площади 122 гектара. Также выявлено шесть образцов, в которых не менее трех показателей соответствуют критериям существенного снижения плодородия.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

