В Бурятии у входившего в вокзал Северобайкальска изъяли оружие

Разрешения на хранение и ношение оружия у 63-летнего жителя Таксимо отсутствовало, возбуждено уголовное дело



В Бурятии сотрудники патрульно-постовой службы Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте при входном контроле пассажиров железнодорожного вокзала станции Северобайкальск установили 63-летнего жителя поселка Таксимо с оружием и патронами.



Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является нарезным, огнестрельным и пригодным для использования по назначению. Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины отсутствует, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия…» .Максимальное наказание статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.



Фото: РЖД

