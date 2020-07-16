В Улан-Удэ ищут парней, рассчитавшихся чужой картой в магазине

Общая сумма похищенных средств составила около девяти тысяч рублей

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В Улан-Удэ сотрудники полиции ведут поиски трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве с использованием электронного платежного средства.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 14 июля около 21:00 они рассчитались чужой банковской картой за покупки в продуктовом магазине на улице Ставропольской. Всего ими совершено более 10 операций. Общая сумма похищенных средств составила около девяти тысяч рублей.Предварительно известно, что карта ранее была утеряна заявительницей.Приметы подозреваемых:1) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, худощавого телосложения. Был одет в шорты, с голым торсом.2) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, среднего телосложения, волосы рыжие. Был одет в шорты темные, футболку синего цвета с белым рисунком.3) молодой человек европейской внешности, на вид 18 лет, среднего телосложения. Был одет в шорты темные, темную футболку с белыми полосами на груди.Фото и видео: МВД по Бурятии