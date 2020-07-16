В городских лесах Улан-Удэ с 3 августа разрешат сбор дикоросов

Места для сбора – лес в районе 6-го километра Спиртзаводской трассы и «Тропа здоровья» от Аршана до Верхней Березовки







В администрации Улан-Удэ проходит согласование проект нового распоряжения о правилах поведения в лесах. В документ внесены изменения. С 3 августа будет разрешено находиться в лесном массиве для сбора дикоросов, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



Администрация Улан-Удэ определила местности, где горожанам можно будет заниматься сбором грибов, ягод и других дикоросов в период действия особого противопожарного режима. Это - лесной массив в районе 6-го километра Спиртзаводской трассы (по левой стороне автодороги до стелы Тарбагатайского района) и вдоль «Тропы здоровья» от мкрн Аршан до мкрн Верхняя Березовка.



«Наступает сезон грибов, ягод и для того, чтобы санкционировать нахождение людей в лесном массиве, мы разрешим бывать в этих местах. Но с большой поправкой – находиться в лесу можно будет без разведения открытого огня, костров», - подчеркнул заместитель начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Напомним, с 7 апреля по настоящее время в городских лесах по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается разводить костры, сжигать порубочные остатки и сухую траву, не разрешается въезд в лесной массив автомобилей, за исключением транспорта, задействованного для охраны лесов от пожаров, аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Действие распоряжения администрации Улан-Удэ об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения определенных видов работ в лесах в связи с особым противопожарным режимом завершится 20 июля. Новое распоряжение уточнит правила ограничений, допустив сбор дикоросов.



«Сейчас проходит согласование проект нового распоряжения, куда внесены изменения и будет разрешено находиться в лесном массиве для сбора дикоросов с 3 августа», - пояснил Дмитрий Федоров.



Фото: ulan-ude-info.ru

