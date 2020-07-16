Госдума разрешила вырубку леса на Байкале

Причина - расширение БАМа и Транссиба

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, призванный ускорить железнодорожные стройки ОАО РЖД. Ко второму чтению он пополнился нормами, разрешающими, в частности, не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях.

Ко второму чтению законопроект пополнился нормами, которыми, в частности, предлагается отменить экологическую экспертизу при строительстве любых объектов на ООПТ регионального значения.

До конца 2024 года проектная документация «объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», которые планируется построить на ООПТ любого уровня, не обязана проходить экологическую экспертизу.

К таковым предлагается относить, в частности, автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, транспортно-пересадочные узлы и аэродромы.

Однако конкретный перечень объектов должно установить правительство. В документе отмечается, что часть послаблений необходима для «увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». Несмотря на отмену экологической экспертизы, строительство упомянутых объектов будет возможно на ООПТ лишь в случае, если это не запрещено другими законодательными актами (например, законом об ООПТ), сообщает ТАСС.

«Все перечисленные объекты очень масштабные и будут оказывать существенное воздействие на природные комплексы,— говорит эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.— Это грозит разрушением территорий и создаст угрозу среде обитания животных».

Он обращает внимание, что в Госдуме находится другой законопроект, который может привести к постепенной застройке и разрушению заповедных земель. Речь идет о документе, который может разрешить правительству менять границы национальных парков

«Если режим особо охраняемых природных территорий не позволит построить автодорогу, это получится с помощью другого закона, который просто позволит вывести этот участок из ее границ»,— полагает Крейндлин.