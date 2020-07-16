В Бурятии госрегулирование тарифов сэкономило 14 млрд рублей

Это стало возможным благодаря исключению из заявленной валовой выручки необоснованных расходов



В Бурятии экономический эффект от государственного регулирования тарифов в 2019 году составил около 14 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря исключению из состава необходимой валовой выручки, заявленной регулируемыми организациями, экономически необоснованных расходов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Как рассказал на комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции руководитель Республиканской службы по тарифам Борис Хмелев, в республике на 10% снижена стоимость электроэнергии для населения и на 25% - для прочих потребителей. Экономия для промышленности, малого и среднего бизнеса составляет 2,8 миллиарда рублей в год. Затраты бюджета сократились на 150 миллионов рублей в год.



На 2020 год службой согласована величина тарифных источников финансирования 13 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и четыре инвестиционные программы в сфере электроснабжения. Общая сумма тарифных источников в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включенных в инвестиционные программы, составляет 282,6 миллиона рублей, в сфере электроснабжения - 510,6 миллиона рублей.



Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в рамках этих инвестпрограмм позволит достичь повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг, а также сократить неэффективные, сверхнормативные расходы топлива и электроэнергии. Так, реализация инвестиционных программ в электросетевом комплексе республики позволила снизить потери с 16,81% в 2017 году до 15,24% в 2019-м. Рост электропотребления за аналогичный период составил 2,7%.



Фактическая выработка электроэнергии ТГК-14 ежегодно увеличивается на 5%, которая выше плановых показателей, утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС России). Количество фактической выработки электроэнергии по филиалу Гусиноозерская ГРЭС также ежегодно выше плановых показателей. Рост выработки электроэнергии позволяет сдерживать рост тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.



Служба по тарифам в Бурятии регулярно проводит профилактику коррупционных правонарушений при установлении тарифов. РСТ осуществляет тарифное регулирование более 500 организаций и хозяйствующих субъектов. Основными являются регулирование цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию, воду, водоотведение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортные услуги, установление платы за технологическое присоединение к инженерным сетям. Проводятся проверки экономического обоснования расходов по каждой статье затрат. Все принятые тарифные решения направляются в ФАС России для проверки и анализа.



Фото: egov-buryatia.ru





