В мэрии Улан-Удэ объявили об устранении последствий вчерашнего ливня

Новые подтопления чиновники обещают оперативно ликвидировать





Как сообщили в пресс-службе мэрии, на подсыпку небольших промоин, которые образовались на четырех грунтовых дорогах, израсходовано около 200 тонн песчано-гравийной смеси и бутового камня. Это дороги по улицам Лазурной, Северной, пр. Автомобилистов, до коттеджного поселка «Сокольники» в сотых микрорайонах.

Помимо этого, с городских улиц откачано более 2,3 тысяч кубометров воды, скопившейся на проезжей части дорог. Работы производились по улицам Бабушкиной, Ключевской, Витебской, Байдовской, Лебедева, Трубачеева, Сахьяновой, Жердева, Тобольской, Саянской, Маяковского, Кабанской, Свободы, Балтахинова, Лазурной и по проспекту Строителей.





Также коммунальщики отгрейдировали дорогу от 102 до 120 микрорайона.- Все работы по устранению последствий ливня были завершены сегодня утром. Поскольку сегодня на улице опять идет дождь, мы продолжаем мониторить ситуацию на дорогах города. В случае возникновения подтоплений и образования промоин будут оперативно приниматься необходимые меры, - сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Сообщить о подтоплениях улиц и дворов после осадков можно в диспетчерскую МБУ «Комбинат по благоустройству» по телефону - 44-46-77, а также в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район – 21-37-21, 21-42-42.Фото: мэрия Улан-Удэ