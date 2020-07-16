В Улан-Удэ молодой бомж убил старого

Поводом стала мелкая ссора, переросшая в драку



В Улан-Удэ задержан 25-летний бездомный, который подозревается в убийстве 60-летнего бомжа. Тело жертвы с ссадинами на шее обнаружили возле гаражей, расположенных на улице Ключевская. При судебно-медицинском исследовании установлено, что потерпевший скончался от удушения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



С задержанным 25-летним знакомым потерпевший в течение двух дней до происшествия употреблял спиртные напитки. Молодой человек уже дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему предъявлено обвинение и решается вопрос о заключении под стражу.



По предварительным данным, обвиняемый занимался бродяжничеством. Возле одного из пунктов приема металлолома 13 июля он встретил знакомого бездомного, с которым стал употреблять алкогольные напитки. Следующим утром они вновь приобрели спиртное, расположились за гаражами по улице Ключевская, где продолжили возлияния. После полудня между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Молодой человек повалил противника на землю, после чего обхватил и с силой сдавливал шею мужчины локтевым сгибом руки в течение нескольких минут до тех пор пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни.



Оставив его тело, обвиняемый скрылся с места происшествия, бродил по улицам, позже повстречал знакомых, с которыми продолжил употреблять спиртные напитки. В вечернее время пьяный молодой человек был задержан патрулем сотрудников вневедомственной охраны местного управления Росгвардии. В ходе опроса он признался полицейским в преступлении и показал место, где оставил тело потерпевшего.



Фото: «Номер один»



