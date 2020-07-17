В Бурятии сельчане не хотят расставаться с фекальными озерами

Место, выбранное под новые очистные сооружения, их не устраивает
Природоохранная прокуратура Бурятии требует построить в Бичуре очистные сооружения. Сейчас все нечистоты сливаются в ямы на окраине села. Оказалось, что место для строительства очистных выбрано уже давно, но жители поселка, рядом с которым их должны построить, возможному соседству совсем не рады.
Еще в 2018 году природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Бичурского района провела проверку по обращению гражданина по факту загрязнения жидкими отходами почвы в окрестностях Бичуры. При обследовании местности обнаружены ямы с содержанием жидких бытовых отходов приблизительным объемом 10 000 м³.
По сведениям администрации района, жидкие бытовые отходы сливают 15 социальных учреждений Бичуры, 13 многоквартирных домов, а также жители частного сектора.
- В нарушение требований федерального законодательства органы власти района не приняли меры по организации водоотведения и строительства очистных сооружений в Бичурском районе. Для устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с иском. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - сообщала природоохранная прокуратура.
В администрации Бичурского района «Номер один» подтвердили, что еще в 80-х годах под слив очистных, или, как их называют, поля фильтрации отвели земельный участок. Находится он при въезде в село, недалеко от гор.
С тех пор все нечистоты так и сливают в эти ямы. Ежедневно сливается на землю около 300 «кубов» жидких отходов. Сейчас там уже образовались настоящие фекальные озера.
- Кроме того, все, что сливается, просачивается в грунтовые воды, а следовательно, в колодцы жителей. Сами поля фильтрации уже давно не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, - отмечают в администрации.
Специалист сектора строительства и ЖКХ райадминистрации Ульяна Куприянова говорит, что под строительство очистных уже определено место - около двух километров западнее от поселка Сахарный Завод. Его выбрали по ряду причин: можно провести электроснабжение, находится недалеко от Бичуры, рядом есть река.
В мае прошлого года 300 жителей поселка выразили свое несогласие с выбором земельного участка под строительство. Они написали протестное обращение, подписи под ним поставило более 300 человек.
В частности, люди опасаются, что им придется вдыхать фекальный запах, Хилок окончательно загрязнится, по поселку будут ездить машины с отходами, а местный пляж исчезнет.
В администрации жителей Сахарного Завода уверяют в том, что здание очистных будет закрытого типа, а все отходы, перед тем как их сбросить в реку, пройдут тщательную очистку – механическую, химическую и биологическую. Также предусмотрена воздушная очистка. Строительство же в другом месте увеличит коммунальные услуги и стоимость вывоза жидких бытовых отходов. Обещают также, что неприятных запахов от очистных исходить не будет (хотя в это верится с трудом), машины с отходами через поселок ездить не будут. Зона отдыха также, по заверениям чиновников, не пострадает – очистные расположатся километром ниже от зоны для купания.
- Место под строительство очистных сооружений выбрано не случайно - вниз по течению реки на протяжении 20 километров нет населенных пунктов, что соответствует экологическим требованиям. Кроме того, если построить их в другом месте, то тарифы вырастут во много раз, - объясняют в райадминистрации.
И также поясняют, что возможно строительство очистных только со сбросом в реку Хилок, другой альтернативы нет.
- Люди хотели оставить поля фильтрации, но такой вариант недопустим, - поясняет Ульяна Куприянова.
Недавно в Бичуре прошли публичные слушания по выбору места размещения очистных сооружений.
- Они признаны состоявшимися, на них присутствовали 34 человека. Из них 14 проголосовали «за», десять - «против», остальные воздержались. Впереди публичные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду, и неизвестно, как пройдут они, - говорит специалист сектора строительства и ЖКХ.
Население поселка, выступившее против строительства очистных, понять можно – мало кому захочется жить рядом с очистными. Но и продолжать сливать нечистоты в землю тоже не выход - качество грунтовых вод с каждым годом становится все хуже. Хочется надеяться, что жители поселка и власти придут к соглашению.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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