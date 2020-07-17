В Бурятии сельчане не хотят расставаться с фекальными озерами

Место, выбранное под новые очистные сооружения, их не устраивает





Природоохранная прокуратура Бурятии требует построить в Бичуре очистные сооружения. Сейчас все нечистоты сливаются в ямы на окраине села. Оказалось, что место для строительства очистных выбрано уже давно, но жители поселка, рядом с которым их должны построить, возможному соседству совсем не рады.

Еще в 2018 году природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Бичурского района провела проверку по обращению гражданина по факту загрязнения жидкими отходами почвы в окрестностях Бичуры. При обследовании местности обнаружены ямы с содержанием жидких бытовых отходов приблизительным объемом 10 000 м³.По сведениям администрации района, жидкие бытовые отходы сливают 15 социальных учреждений Бичуры, 13 многоквартирных домов, а также жители частного сектора.- В нарушение требований федерального законодательства органы власти района не приняли меры по организации водоотведения и строительства очистных сооружений в Бичурском районе. Для устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с иском. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - сообщала природоохранная прокуратура.В администрации Бичурского района «Номер один» подтвердили, что еще в 80-х годах под слив очистных, или, как их называют, поля фильтрации отвели земельный участок. Находится он при въезде в село, недалеко от гор.С тех пор все нечистоты так и сливают в эти ямы. Ежедневно сливается на землю около 300 «кубов» жидких отходов. Сейчас там уже образовались настоящие фекальные озера.- Кроме того, все, что сливается, просачивается в грунтовые воды, а следовательно, в колодцы жителей. Сами поля фильтрации уже давно не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, - отмечают в администрации.Специалист сектора строительства и ЖКХ райадминистрации Ульяна Куприянова говорит, что под строительство очистных уже определено место - около двух километров западнее от поселка Сахарный Завод. Его выбрали по ряду причин: можно провести электроснабжение, находится недалеко от Бичуры, рядом есть река.В мае прошлого года 300 жителей поселка выразили свое несогласие с выбором земельного участка под строительство. Они написали протестное обращение, подписи под ним поставило более 300 человек.В частности, люди опасаются, что им придется вдыхать фекальный запах, Хилок окончательно загрязнится, по поселку будут ездить машины с отходами, а местный пляж исчезнет.В администрации жителей Сахарного Завода уверяют в том, что здание очистных будет закрытого типа, а все отходы, перед тем как их сбросить в реку, пройдут тщательную очистку – механическую, химическую и биологическую. Также предусмотрена воздушная очистка. Строительство же в другом месте увеличит коммунальные услуги и стоимость вывоза жидких бытовых отходов. Обещают также, что неприятных запахов от очистных исходить не будет (хотя в это верится с трудом), машины с отходами через поселок ездить не будут. Зона отдыха также, по заверениям чиновников, не пострадает – очистные расположатся километром ниже от зоны для купания.- Место под строительство очистных сооружений выбрано не случайно - вниз по течению реки на протяжении 20 километров нет населенных пунктов, что соответствует экологическим требованиям. Кроме того, если построить их в другом месте, то тарифы вырастут во много раз, - объясняют в райадминистрации.И также поясняют, что возможно строительство очистных только со сбросом в реку Хилок, другой альтернативы нет.- Люди хотели оставить поля фильтрации, но такой вариант недопустим, - поясняет Ульяна Куприянова.Недавно в Бичуре прошли публичные слушания по выбору места размещения очистных сооружений.- Они признаны состоявшимися, на них присутствовали 34 человека. Из них 14 проголосовали «за», десять - «против», остальные воздержались. Впереди публичные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду, и неизвестно, как пройдут они, - говорит специалист сектора строительства и ЖКХ.Население поселка, выступившее против строительства очистных, понять можно – мало кому захочется жить рядом с очистными. Но и продолжать сливать нечистоты в землю тоже не выход - качество грунтовых вод с каждым годом становится все хуже. Хочется надеяться, что жители поселка и власти придут к соглашению.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»