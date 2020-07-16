ТОР «Селенгинск» в Бурятии планируется преобразовать

Территория получит дальневосточные преференции
Бурятскую и забайкальскую территории опережающего развития «Селенгинск» и «Краснокаменск», созданные на основе моногородов, предлагается преобразовать в ТОР с дальневосточными преференциями, сообщило минвостокразвития.
Министерство по поручению вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подготовило проекты соответствующих постановлений правительства РФ.
Условия инвестирования в дальневосточных ТОР заметно отличаются от ТОР, созданных в моногородах. Резидентам дальневосточных ТОР доступно применение дополнительно таких преференций как строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента на ее строительство, возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по полученным кредитам и т.д. Срок существования дальневосточных ТОР составляет 70 лет с возможностью продления, тогда как ТОР, созданные в моногородах, могут существовать 10 лет.
Также резиденты дальневосточных ТОР имеют возможность воспользоваться поддержкой институтов развития Дальнего Востока – Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и Агентства по развитию человеческого капитала.
Резиденты ТОР «Краснокаменск», созданной 16 июля 2016 года на территории города Краснокаменска в Забайкальском крае, и ТОР «Селенгинск», созданной 29 июля 2019 года на территории Кабанского района Бурятии, сохранят полученный ранее статус резидентов территорий опережающего развития, созданных на основе моногородов, и смогут пользоваться всеми льготами до окончания действия соглашения об осуществлении деятельности.
Как сообщал «Номер один», Селенгинск является одной из трех площадок территории опережающего развития «Бурятия». Здесь планируется инвестиционный проект по строительству крупной птицефабрики. Стоимость проекта превышает 5 млрд рублей. На фабрике будет создано 770 рабочих мест. Для ее строительства подготовлены земельные участки площадью 24 гектара.
Еще в мае прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о предоставлении ООО «Ноябрьскпродсервис» в аренду без проведения торгов трех земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство птицеводческого предприятия мощностью 30000 тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом».
Между тем, за последнее десятилетие это уже, как минимум, третья попытка построить птицефабрику в Кабанском районе. В 2010 году подобный проект обещала реализовать челябинская компания «Группа развития управления», заявлявшая о готовности вложить в него 2,7 млрд рублей. Однако, он так и не был реализован.
После этой же темой занялся «Бурятптицепром», который был создан в феврале 2015 года и почти сразу же анонсировал свою готовность построить в Селенгинске большой птицеводческий комплекс с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей. Не просуществовавшая и месяца фирма получила «зеленый свет» от государства и обещания поддержки от минсельхоза России. Возможно, на это повлиял состав учредителей компании: в нее входили депутат Хурала Бурятии Лариса Крутиян, экс-владелец «Бурятмяспрома» Александр Венедиктов, некое ООО «Академ-Финанс» из Москвы и ряд других менее известных лиц. Гендиректором компании был Владимир Селицкий.
В 2017 году Селенгинск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Там планировалась реализация четырех инвестиционных проектов. В их числе значился и проект «Бурятптицепрома» по строительству птицеводческого комплекса стоимостью 7 млрд рублей мощностью 30 тыс тонн мяса бройлеров в год. Однако с проектом что-то не заладилось, и миллиардных инвестиций Бурятия так и не увидела. «Бурятптицепром» обанкротился.
И это не считая того, что птицеводством здесь интересовалась некая компания из Южной Кореи, долго ходившая в статусе потенциального инвестора. Наконец, новым инвестором стала компания «Ноябрьскпродсервис». К слову, бывший гендиректор «Бурятптицепрома» Владимир Селицкий выступал представителем нового инвестора при подписании документов в правительстве Бурятии.
Между тем, в апреле нынешнего года было заявлено о предстоящем расширении границ ТОР «Бурятия» за счет включения 31 земельного участка в Прибайкальском, Кабанском, Бичурском, Окинском районах и в Улан-Удэ.
Проще говоря, новые преференции – это замечательно, но как бы теперь не Бурятии запутаться с ТОРами. Хотя, если учесть, что истории планируемого строительства большого птичника в Селенгинске уже, как минимум, десять лет, ничего страшного пока нет. Курицы не квохчут, никто не кукарекает. Кроме постоянно меняющихся инвесторов, разве что.
Фото: pixabay.com
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