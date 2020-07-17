17.07.2020
Чартерными рейсами из Сеула эвакуированы 428 граждан Монголии

Чартерными рейсами из Сеула эвакуированы 428 граждан Монголии

Все вернувшиеся помещены на 21-дневную обязательную изоляцию

Два чартерных рейса по маршруту Сеул-Улан-Батор, на борту которых находились в общей сложности 428 граждан Монголии, приземлились в столичном международном аэропорту Буянт-Ухаа, сообщает МОНЦАМЭ.

Один из самолетов эвакуировал 167 транзитных пассажиров из США, Сингапура, Таиланда, Бразилии и Аргентины.

По прибытии пассажиры помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, в центральном военном госпитале и других изоляторах.

Как сообщает минздрав Монголии, по состоянию на 15 июля общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 261 человека. Все случаи являются завезенными из-за рубежа.

Последний прирост – 18 человек - дали миротворцы Монголии, вернувшиеся на днях на родину из Афганистана. Всего вернулись 113 военнослужащих.

Фото: montsame.mn
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