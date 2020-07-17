Спасатели эвакуировали с берега Байкала двух жителей Москвы

Мокрых и замерзших туристов уже ночью нашел катер с прожектором



Специалисты Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вызволили с берега Байкала туристов, попавших в непогоду, сообщает пресс-служба отряда.



Двое туристов из Москвы (мужчина 1992 и женщина 1991 года рождения) вечером отправились на прогулку по несанкционированной, стихийно натоптанной тропе, которая начинается у поселка Листвянка и идет вдоль побережья озера Байкал по направлению к северу. Пройдя мыс Сытый, они спустились к воде. Погода испортилась, начался дождь, усилился ветер. Легко одетые молодые люди быстро вымокли и поняли, что возвращаться тем же путем будет небезопасно и приняли решение обратиться за помощью к спасателям. Им удалось отправить свои координаты родственникам в Москву, а те уже дозвонились в службу «112».



Дежурная смена вышла на катере «КС-701» из поселка Никола. Поиск осложняло сильное волнение с ветром. Около полуночи при помощи прожектора, ориентируясь на свет фонариков пострадавших, спасатели обнаружили мокрых и замерзших туристов. В третьем часу ночи молодые люди в удовлетворительном состоянии были доставлены на базу БПСО, где им вызвали такси и отправили в город Иркутск.



В июле у начала опасной тропы специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» был установлен новый предупреждающий знак, однако, он не останавливает любителей приключений. Напомним: для выхода на обустроенную, более безопасную, Большую Байкальскую тропу из поселка Листвянка необходимо следовать по улице Гудина.



Фото: bpso.ru

