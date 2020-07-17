Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится

Центральный штаб гражданско-патриотического движения счел бессмысленным проводить акцию в масках и перчатках





Шествие «Бессмертного полка», перенесенное на 26 июля из-за коронавируса, все-таки не состоится из-за эпидемиологической ситуации в стране. Такое решение принято после онлайн заседания заседания Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», сообщается на его сайте.



До Дня Военно-Морского флота осталось не так много времени. Отделения «Бессмертного полка России» есть в 76 регионах, поэтому у представителей движения была возможность изучить эпидемиологическую обстановку из первых уст - проведен мониторинг. Он малоутешителен.



«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.



Кроме того, народный артист СССР, Герой Труда России, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой отметил, чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.



«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», - сказал Лановой.



Таким образом, участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.



Фото: «Номер один»

