В Бурятии начали реставрацию старообрядческой усадьбы XIX века

Проект Общества культуры семейских Бурятии стал победителем конкурса Фонда президентских грантов



В Бурятии в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района председатель Общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров и эксперт Лариса Николаева представили проект «Архитектурная реставрация старообрядческой усадьбы XIX века». Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, сообщили в минкультуры республики.



«Родовая усадьба построена в 1885 году, мы подали заявку на президентский грант с целью реставрации. Дом сохранился, а также утварь в нем, надворные постройки, амбары, зимовье, баня, колодец — все в хорошем состоянии, в том виде, в котором они выглядели изначально, но, чтобы сохранить уникальную исчезающую культуру, надо все отреставрировать. Уникальность в том, что это не перевезенный дом, как многие другие, а исконно построенный на этой земле, в Нижнем Жириме. Я в этом доме родился, до восьми лет жил в нем. Нижний Жирим основали именно старообрядцы. Этот проект позволит нам обновить его и сделать усадьбу первым в Бурятии музеем, где можно будет вживую увидеть, как в Сибири жили семейские (старообрядцы)», — рассказал Сергей Петров.



Представители министерств культуры и туризма Бурятии отметили то, что такие проекты украшают республику и делают ее более заманчивой для туристов, привносят в современный мир частичку истории о безвозвратно ушедшей культуре, о бытовавшем когда-то традиционном укладе.



«Туристическая отрасль развивается, у нас появляются интересные проекты, нашей культурой интересуются руководители федеральных министерств. Нам нужно развивать туризм, мы можем организовать круглогодичный отдых. У семейских неповторимая культура, нам нужно ее восстанавливать и знакомить туристов с тем, чем мы безмерно гордимся. Проект хороший, он поможет развить туризм не только в Тарбагатайском районе, но и в Бурятии», - сказал депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев.



С виду усадьба выглядит как обычный, ничем не примечательный дом, каких в Нижнем Жириме много, но еще через каких-то полгода и он станет заманчивым местом для туристов и своеобразным проводником в прошлое старообрядческой культуры. О том, какой объем работы предстоит в связи с реставрацией рассказала Лариса Николаева.



«Я делала научное обоснование проекта. Впереди строительные работы, оформление документов. Паспортизация, документация и научные исследования. Реставрация необходима, чтобы сохранить традицию так, чтобы молодому поколению было что показывать. К тому же ни один памятник старообрядческий не входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. У нас есть все шансы подать усадьбу в этот реестр, но перед этим нам предстоит сделать большую работу», - говорит Лариса Николаева.



«Я в этом доме родился и вырос. У меня с ним связаны самые теплые воспоминания. Когда был ребенком я был счастлив от парного молока и краюшки черного хлеба, ели все что выросло в огороде, куры яйца несли, коровы были, свиньи. Мой дедушка прошел три войны. В Великую Отечественную был сильно ранен, бабушка получила похоронку, а он пришел с войны живой. У меня до сих пор хранится похоронка. В 1998 году дедушка умер. С 2005 года усадьба использовалась как молитвенный дом, у нас иконостас старинный сохранился. Мы отреставрируем дом, амбар, зимовье, стайку, завозни (постройка для хранения инструментов), заплот (своеобразный забор), ворота. Сохранится расположение надворных построек. Приезжайте к нам через полгода, все увидите своими глазами», - пригласил Сергей Петров.



Фото: minkultrb.ru



