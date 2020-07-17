Вахтовиков из Бурятии заберут с «коронавирусного» рудника в Забайкалье

Правда, две недели им придется провести в обсерваторе





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила рудник «Дарасунский» в Забайкальском крае, где произошла вспышка коронавируса. Напомним, на предприятии работал 31 вахтовик из Бурятии, которые заявляли о нарушении своих прав

«Проверка прокуратуры завершена, массовых нарушений не выявлено – так же, как и управлением Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем. Ранее озвученная информация о сложном положении вахтовиков на руднике не нашла своего подтверждения», сообщила Юлия Жамбалова.По словам омбудсмена, три жителя Бурятии сейчас находятся в районной больнице с подтвердившимся диагнозом «коронавирусная инфекция». По информации министерства здравоохранения, лечение они получают в полном объёме, идут на поправку и уже на следующей неделе планируется их выписка.Также уполномоченный сообщила, что «нулевым пациентом» на руднике стал житель Бурятии, который вернулся из отпуска в республике и не проходил карантин, а сразу приступил к работе. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении административного дела.«Со стороны работников жалоб и претензий не прозвучало. Поступила просьба посодействовать в отправке домой, но при текущей эпидимиологической ситуации целесообразно размещение в обсерваторе на территории Бурятии. Данная просьба была озвучена на заседании оперативного штаба и услышана. Глава Бурятии принял решение забрать вахтовиков домой для размещения в обсерваторе», рассказала Юлия Жамбалова.Фото: с личной страницы Юлии Жамбаловой в «Фейсбуке»