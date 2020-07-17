17.07.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3608

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3608

Тест-исследования на коронавирус прошли почти 210 тысяч  жителей республики

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3608. Это на 42 случая больше, чем было в четверг.  В Улан-Удэ 2029 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2773 человека, умерли 34 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из новых случаев COVID-19: 16 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1181 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся  357 больных. Из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении - 444 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации -  семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (старше 65 лет - нет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ  два больных, старше 65 лет - двое.

В трех обсерваторах находятся 33 человека.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2870 человек, с нарастающим итогом – от 209 636 человек . Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com
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