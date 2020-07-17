В Бурятии не удается потушить пожар в Забайкальском нацпарке

В республике с начала года зарегистрировано 506 лесных пожаров на общей площади почти 89 тысяч гектаров



В Бурятии за прошедшие сутки проводилось тушение трех лесных пожаров на общей площади 1459 гектаров. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы, ликвидированы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сегодня продолжается тушение лесного пожара в Забайкальском нацпарке на площади 1456 гектаров. На тушении работает 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 506 лесных пожаров на общей площади 88,6 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 429 лесных пожаров на общей площади 104,1 тысячи гектаров.



Оперативность тушения в первые сутки составляет 83,7%.



Фото: РАЛХ



