В Улан-Удэ сразу восемь выпускников стали стобалльниками

Они набрали максимальное количество баллов по ЕГЭ

Стали известны результаты единых государственных экзаменов по географии, литературе и информатике, которые проводились 3 июля.



33 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций г. Улан-Удэ набрали свыше 90 баллов, восемь из них получили максимальный результат в 100 баллов: сразу семь человек набрали максимальное количество баллов по литературе и один получил 100 баллов по информатике. Среди них - выпускники школ № 8, 9, 25, 63, 64, а также лингвистической гимназии №3 и гимназии №33.

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Кроме этого, по 90 баллов набрали три выпускника, по 92 балла - пять, по 94 балла - семь; по 96 баллов - двое и по 97 баллов - шесть человек, сообщает минобразования Бурятии.

