В Улан-Удэ с 18 по 29 июля закроют улицу Сухэ-Батора

Движения автобусных маршрутов по центру города временно изменят

Дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку. Общая стоимость работ превысит 52 миллиона рублей.





В Улан-Удэ на улице Сухэ-Батора (от улицы Ленина до улицы Смолина, протяженностью 0,4 км) будут вестись дорожно-ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в Управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.Из-за ремонта будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 4, 11, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 31К, 33, 46, 55, 77, 80, 82, 97, 97К.В направлении Железнодорожного района автобусы маршрутов №№ 4, 23, 55, 31 будут следовать по улице Борсоева. Остановка «Виадук» для этих маршрутов будет временно организована в районе дома № 25 по улице Борсоева.В направлении Октябрьского района автобусы маршрутов:- №№ 11, 31К будут следовать по улице Борсоева с посадкой-высадкой пассажиров в районе дома № 25, через площадь Советов, улицу Ленина, далее – по утвержденной схеме;- №№ 19, 46 - по улицам Смолина (БГУ), Советской, Свободы, Каландаришвили, Советской (гостиница «Баргузин»), Ленина, Почтамтской, далее – по утвержденной схеме;- №№ 2, 15, 17, 33, 77, 80, 82 - по улицам Смолина (БГУ), Советской, далее – по утвержденной схеме.В направлении Железнодорожного и Октябрьского районов автобусы маршрутов №№ 29, 30, 97, 97К будут следовать по улицам Советской (гостиница «Баргузин»), Ленина, Ербанова, далее – по утвержденной схеме.В направлении Советского района автобусы маршрутов:- №№ 4, 23, 55, 31 будут следовать по улицам Ербанова, Ленина, Советской (гостиница «Баргузин»), Смолина (БГУ), далее – по утвержденной схеме;- №№ 19, 46 - по улицам Почтамтской, Ленина, Борсоева, далее – по утвержденной схеме;- №№ 2, 11, 15, 17, 31К 33, 77, 80, 82 - по улице Смолина (БГУ), далее – по утвержденной схеме.Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.Фото: egov-buryatia.ru