В бурятском цирке зрителей разрежут на восемь частей

Новый жанр телепортации появится в нем благодаря уникальному реквизиту



В эти дни в бурятском цирке идет процесс сборки уникального иллюзионного реквизита. По словам Анатолия Катанского, мастера по волшебству (так он сам себя называет), цирку Бурятии повезло. Такой реквизит есть только в 2-3 экземплярах в мире, сообщили в министерстве культуры республики.



«В России же такого оборудования нет ни у кого. Этот иллюзионный реквизит технически сложен, эксклюзивен и с его помощью можно выполнять экстремальные трюки. Но для их выполнения нужны многолетние репетиции», - рассказал мастер по волшебству.



Так, в госцирке Бурятии появится новый жанр – телепортация, нестандартный вариант разрезания зрителя на восемь частей и еще многое другое, неподвластное обычному человеческому пониманию и восприятию.



Компания Анатолия Катанского поставляет иллюзионный реквизит не только в столичные цирки, но и за пределы России. «Мы работаем с теми, кому доверяем. Аппараты создаем в ограниченном количестве. В год всего 10. В вашем же цирке сейчас собираем четыре аппарата. Мы с супругой Еленой создаем трюки, а наши дети выступают по всему миру», - говорит Анатолий Катанский.



Семейная компания Катанского работает уже более 20 лет. Их дети вошли в ТОП-8 лучших иллюзионистов мира. Уникальное иллюзионное оборудование приобретено при поддержке министерства культуры Бурятии.



Фото: minkultrb.ru



