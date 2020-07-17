В Бурятию прилетел зампред правительства России

Основная цель его командировки в республику -осмотр крупных объектов строительства

Также зампред проведет заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия в режиме ВКС и совещание по реализации национальных проектов и федеральных программ.



В первую очередь зампред проинспектирует комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей (100-е кварталы и 140-е кварталы) Улан-Удэ. Для развития перспективной юго-западной части столицы республики необходима поддержка из федерального бюджета в размере около 2,3 млрд рублей. Здесь уже реконструированы тепловые сети, проведены сети водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода», отремонтированы автодороги, построена школа №63, выкуплены и построены детские сады.



Затем Марат Хуснуллин ознакомится с проектом строительства инженерных сетей в исторической части Улан-Удэ. Строительство и реконструкция магистральных инженерных сетей в центральной исторической части города позволят создать условия для нового строительства с потенциалом в 184,6 тыс. кв. м. В том числе, 148,6 тыс.кв.м. жилого фонда, зданий Национальною музея и Национального театра «Байкал». Реализация проекта позволит улучшить архитектурный облик центральной части города, повысить инвестиционную привлекательность центральной части столицы республики, уменьшить выбросы в атмосферу за счет сокращения источников печного отопления, сократить стоки, загрязняющие грунтовые воды, которые попадают в озеро Байкал. Для строительства инженерной инфраструктуры в рассматриваемой части города требуется 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Также в ходе рабочей поездки Марат Хуснуллин проинспектирует строительство моста через реку Уда и транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная. Помимо этого в повестке - осмотр дамбы на реках Селенга и Уда, в центральной части Улан-Удэ.



Запланирована встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Перед отъездом из Бурятии зампред федерального правительства посетит Центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан.

Фото: правительство.рф