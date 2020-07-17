В Бурятии «черный лесоруб» выплатил более 670 тысяч рублей ущерба

Мужчина вместе с двумя сообщниками совершил незаконную вырубку леса в Кабанском районе



Судебные приставы Бурятии исполнили решение суда о взыскании с жителя поселка Каменск 673 тысяч рублей ущерба, причиненного лесному хозяйству в результате незаконной рубки деревьев, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, без разрешительных документов мужчина вместе с двумя сообщниками совершил незаконную вырубку леса на территории Каменского участкового лесничества Кабанского района. За совершенное экологическое преступление лесорубы попали на скамью подсудимых. После уголовного разбирательства агентство лесного хозяйства обратилось в суд за взысканием материального ущерба.



В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на заработную плату и денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банковских учреждениях, вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации и запрете совершения регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. В результате, принятые меры принудительного характера побудили должника выплатить сумму причиненного ущерба в полном объеме.



На сегодняшний день более 673 тысяч рублей перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит дополнительно выплатить сумму исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей в рамках отдельно выделенного исполнительного производства.



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