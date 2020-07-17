Нефтепродукты вылились в Байкал в районе Ольхона

Топливо вытекло из частной яхты, пострадавшей у причала Хужира во время шторма



Утечка нефтепродуктов в Байкал произошла на Ольхоне. Согласно оперативной информации, в результате шторма частная яхта, пришвартованная к причалу в поселке Хужир, сильно накренилась, что привело к утечке топлива в воду, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Незамедлительно Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой инициирована проверка по факту загрязнения озера Байкал. Привлечены органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра

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На личный контроль руководства Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры поставлена работа по локализации и ликвидации нефтяного пятна. Специалистами отобраны пробы воды, определяется причиненный ущерб.



После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности, отметили в надзорном органе.



Фото: baikalproc.ru

