В Бурятии искали потерявшегося в лесу 85-летнего дедушку

Он не вышел к оговоренному месту встречи с зятем, но сам выбрался из тайги



В Бурятии в районе поселка Куйтун Тарбагатайского района накануне в лесу потерялся 85-летний мужчина. Он отправился собирать грибы вместе с зятем и в назначенное время не вышел к месту встречи.



Семь спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски. В 20:30 они прибыли на место и приступили к поискам вместе с родственниками потерявшегося и полицией. Через полтора часа мужчина сам вышел из леса к родственникам, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



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