В Бурятии определились первые «стобалльники» по итогам ЕГЭ

Экзамены по литературе и информатике 13 выпускников школ республики сдали на 100 баллов



В Бурятии 13 выпускников школ республики сдали ЕГЭ по литературе и информатике на 100 баллов. Обладатели высших оценок рассказали, что любой стресс можно направить в позитивное русло. Главное - нужно начать готовиться к экзамену заранее и попробовать найти личную мотивацию для сдачи экзамена.



«Я стала заниматься с начала учебного года. Ходила к репетитору, а когда началось дистанционное обучение, стала больше времени заниматься самостоятельно: слушала подкасты, читала статьи и рецензии. Кроме того, нам очень помог наш учитель литературы, Ирина Владимировна Заворуева, которая проводила консультации. Я не сразу поверила, что сдала литературу на максимальное количество баллов, рассчитывала на средний. Но я очень рада такому результату», - поделилась «стобалльница» Алина Козулина, выпускница 33-й гимназии Улан-Удэ.



Напомним, что 3 июля в республике прошли первые экзамены по географии, литературе и информатике и ИКТ. В экзамене по информатике и ИКТ приняли участие 695 человек, по географии - 109, по литературе - 278.



По итогам ЕГЭ по географии один участник набрал свыше 90 баллов. Это выпускник школы №19 Улан-Удэ.



По итогам экзаменов 24 участника ЕГЭ по литературе набрали свыше 90 баллов и десять участников набрали 100 баллов. Безупречно справились с заданиями выпускники лингвистической гимназии №3, школы №25, школы №8, гимназии №33, лицея-интерната №61, школы №63, школы №64», Таксимовская средней школы №3 Муйского района, лицея №6 Северобайкальска.



По итогам ЕГЭ по информатике 10 участников набрали свыше 90 баллов и три участника набрали 100 баллов. Это выпускники школы №9 Улан-Удэ, лицея-интерната №61 Улан-Удэ и один выпускник прошлых лет.



Сдача ЕГЭ-2020 продолжается: ожидаются результаты других состоявшихся экзаменов.



Фото: egov-buryatia.ru



