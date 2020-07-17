В Улан-Удэ определили лучших водителей трамвая

Победители получили премию и новый разряд

Все участники были разделены на две подгруппы – водительский стаж до 3-х лет и более 3-х лет.Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. Водители проходили внутренний экзамен по ПДД, подтверждали знания об устройстве трамвайного вагона, выявляли техническую неисправность, соревновались в приемке трамвая перед выездом на линию, буксировали и сцепляли несколько вагонов и, конечно же, показывали мастерство вождения.В 2020 году был введен новый этап конкурса – экстренное торможение. Конкурс способствует повышению безопасности движения и сокращению задержек движения в случае возникшей неисправности вагона, сообщает "Управление трамавая".Светлана Щербакова – "Лучший водитель трамвая 2020 года" в подгруппе «Стаж свыше 3-х лет». Светлана работает водителем трамвая вот уже более 11 лет, имеет множество наград за безаварийное вождение. Светлана особенно хорошо она знает ПТЭ трамвая и сцепку-буксировку вагонов.Павел Абросов – "Лучший водитель трамвая 2020 года" в подгруппе «Стаж до 3-х лет». Он прошел обучение водителем трамвая год назад, набрал максимальное количество баллов в мастерстве вождения и приемке вагона. Ответственная работа Павлу очень нравится, особенно точное расписание движения. Павла можно встретить за управлением вагона под боковым номером 72.Лучшие водители получат повышение разряда и прибавку в заработной плате. Добавим, что все 114 водителей трамваев успешно сдали все этапы конкурса. Но именно Светлана и Павел набрали итоговое максимальное количество баллов.